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صالح وبلاسخارت يؤكدان أهمية حسم الطعون الانتخابية وفق سياقات القضاء

صالح وبلاسخارت يؤكدان أهمية حسم الطعون الانتخابية وفق سياقات القضاء
الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس جمهورية العراق برهم صالح والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت اليوم الخميس، أهمية حسم الطعون الانتخابية وفق السياقات القضائية.

العالم - العراق

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية قوله في بيان، أن "صالح استقبل بمكتبه الرسمي في بغداد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق"، مشيرا الى أنه "جرى خلال اللقاء، التأكيد على حماية الاستقرار ودعم جهود العراق في تعزيز أمنه واستقراره، وتمتين أوضاعه الاقتصادية وجهود التنمية".

وأضاف البيان، أن "الجانبين بحثا أيضا ملف الانتخابات، والنظر في الطعون والشكاوى الانتخابية المكفولة التي تقرها اللوائح القانونية والانتخابية"، وأكدا أهمية "حسمها وفق السياقات القضائية والمهنية، وبشفافية عالية، من اجل تعزيز الثقة في العملية الانتخابية والتمهيد لتشكيل حكومة فاعلة تلبي حقوق وتطلعات العراقيين".

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