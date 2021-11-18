الرئيس السوري يبعث برقية الى سلطان عمان

العالم - سوريا

وجاء في نص برقية الرئيس الأسد التي بعثها اليوم الخميس: أتقدم إليكم.. ومن خلالكم إلى شعب سلطنة عمان الشقيق بأحر التهاني القلبية بمناسبة العيد الوطني العماني الواحد والخمسين متمنياً لكم دوام النجاح والتوفيق في جهودكم الحثيثة من أجل رفعة بلادكم وتقدمها.

وأكد الرئيس الأسد أن العلاقات الثنائية التي تجمع بين الجمهورية العربية السورية وسلطنة عمان كانت على الدوام علاقات متميزة واستثنائية ونحن ننظر بارتياح كبير للتطور المستمر لهذه العلاقات وفي جميع المجالات بما يعزز الروابط الأخوية بين الشعبين السوري والعماني.

وأعرب الرئيس الأسد في ختام برقيته عن تمنياته لسلطان عمان بموفور الصحة والخير والهناء.. ولسلطنة عمان وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.