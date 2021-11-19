الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١
١١:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

اتفاق تعاون تجاري بين سوريا وجمهورية القرم الروسية

اتفاق تعاون تجاري بين سوريا وجمهورية القرم الروسية
الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش

بحث مسؤولون من روسيا وسوريا سبل تعزيز التجارة بين الجانبين، بما في ذلك مع جمهورية القرم الروسية، وتعزيز وجود المنتجات السورية في السوق الروسية.

العالم-اسيا والباسفيك

وحسبما نقل موقع روسيا اليوم, فأن معاونة وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا أحمد ناقشت خلال اجتماع عقد مؤخرا مع نائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية القرم الروسية غيورغي مورادوف آليات تنفيذ العمليات التجارية التي تتم في إطار البيت التجاري المشترك (سوريا – القرم) بما يسهم في تنمية التبادل التجاري وبالتالي دعم اقتصاد الجانبين من خلال تسويق منتجاتهما، وبالتالي تشجيع المنتجين من صناعيين ومزارعين على الاستمرار بالعمل والإنتاج.

وأكدت رانيا أحمد، أن الهدف من الاجتماع هو وضع نقاط أساسية لوجود المنتجات السورية بالأسواق الروسية والقرم ولاسيما الحمضيات والتفاح السوري مع تأكيد ضرورة البحث عن أنسب الأسعار للبضائع والمنتجات المشتركة بما يلائم المواصفات والجودة المطلوبة ضمانا لديمومة التبادل التجاري الثنائي، وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال.

روابط ذات صلة

السلام والاستقرار في افغانستان يتحقق عبر تشكيل حكومة شاملة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

النائب الأول للرئيس الايراني: نسعى الى حل مشكلة الجفاف في أصفهان بقوة

برلماني ايراني: لن يُسمح لأميركا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مادام الحظر قائما

العامري يحمل بلاسخارت المسوؤلية الرئيسية عن تزوير الانتخابات

بدء توافد المحجتين على الإنتخابات العراقية قرب بوابات المنطقة الخضراء

روسيا وبيلاروسيا تنددان بتصرفات بولندا مع المهاجرين

لبنان: أضرم النيران على أحد الجبال الجنوبيّة... وهذا ما حصل