اتفاق تعاون تجاري بين سوريا وجمهورية القرم الروسية

العالم-اسيا والباسفيك

وحسبما نقل موقع روسيا اليوم, فأن معاونة وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا أحمد ناقشت خلال اجتماع عقد مؤخرا مع نائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية القرم الروسية غيورغي مورادوف آليات تنفيذ العمليات التجارية التي تتم في إطار البيت التجاري المشترك (سوريا – القرم) بما يسهم في تنمية التبادل التجاري وبالتالي دعم اقتصاد الجانبين من خلال تسويق منتجاتهما، وبالتالي تشجيع المنتجين من صناعيين ومزارعين على الاستمرار بالعمل والإنتاج.

وأكدت رانيا أحمد، أن الهدف من الاجتماع هو وضع نقاط أساسية لوجود المنتجات السورية بالأسواق الروسية والقرم ولاسيما الحمضيات والتفاح السوري مع تأكيد ضرورة البحث عن أنسب الأسعار للبضائع والمنتجات المشتركة بما يلائم المواصفات والجودة المطلوبة ضمانا لديمومة التبادل التجاري الثنائي، وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال.