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استطلاع يظهر تراجع نسبة الموافقة على أداء بايدن إلى 36%

استطلاع يظهر تراجع نسبة الموافقة على أداء بايدن إلى 36%
الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته جامعة "كوينيبياك" أن نسبة الموافقة على الأداء الوظيفي للرئيس الأمريكي جو بايدن، تراجعت إلى 36% فقط.

العالم ـ الأميركيتان

وبحسب الاستطلاع، انخفضت نسبة التأييد الحالية لبايدن بنقطة واحدة عن 37% الشهر الماضي، كما ارتفعت نسبة عدم الموافقة على أدائه الوظيفي بشكل طفيف إلى 53% من 52% في أكتوبر.

وحصل بايدن على أسوأ تقييمات لتعامله مع الملف الاقتصادي والسياسة الخارجية، حيث وافق 34% و3% على التوالي. وقال 59% من المستطلعين إنهم لا يوافقون على طريقة تعامله مع الاقتصاد، بينما يعارض 55% أدائه في السياسة الخارجية.

وقال 37% فقط من المستطلعين إن بايدن يتمتع بمهارات قيادية جيدة، مقارنة بـ57% ممن يعتقدون أنه لا يمتلكها. وأغلبية طفيفة تبلغ 51%، قالوا إنهم لا يعتقدون أن الرئيس الأمريكي يتمتع بالنزاهة، بينما قال 42 في المائة إنه نزيه.

وعندما يتعلق الأمر باستجابة بايدن لوباء كورونا، قال 45% من الأمريكيين إنهم يوافقون على أدائه، بينما يعارضه 50%.

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