الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١
٠٥:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

ترامب يصدر أول كتاب منذ رحيله عن البيت الأبيض

ترامب يصدر أول كتاب منذ رحيله عن البيت الأبيض
الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

أصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أول كتاب له منذ رحيله عن السلطة إثر ‏خسارته الانتخابات الرئاسية 2020.‏

العالم ـ الأميركيتان

وأعلن ترامب عن توفر كتابه للبيع عبر موقعه الرسمي Our Journey Together (رحلتنا معا)، وهو كتاب يضم العديد من الصور التي التقطت له خلال رئاسته للولايات المتحدة 4 سنوات.

ووصف موقع ترامب الكتاب بأنه "كتاب مصور جميل يغطي الفترة التي قضاها الرئيس دونالد جيه ترامب في البيت الأبيض".

وأشار الموقع إلى أن "الصور انتقاها الرئيس، كما هو الحال مع كل تعليق في الكتاب، بما في ذلك تلك التي كتبها بخط يده".

ويتضمن الكتاب أكثر من 300 صورة رسمية للبيت الأبيض، منها تفاعلات ترامب مع زعماء العالم، وبينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعديد من قادة العالم الآخرين.

كما يتحدث الكتاب عن "محاربة اللبراليين في عمليتي مطاردة لعزلهم"، ومشروع بناء الجدار الحدودي الجنوبي، وخفض الضرائب، وإعادة بناء الجيش وتطوير قطاع الفضاء.

وأعلن ترامب أن الكتاب سيتاح للقراء اعتبارا من مطلع ديسمبر المقبل.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

بايدن يستنسخ نفس سياسة ترامب!

ترامب هدد بالانسحاب من الحزب الجمهوري وإنشاء حزب جديد

ترامب يعلق على مأساة هوليوود.. ويوجه أصابع الاتهام نحو بالدوين

ترامب: 'اسرائيل' سيطرت على الكونغرس لـ15 عاما.. هل سينجيه اعترافه؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأمم المتحدة: وفاة وجرح مئات العمال في أماكن العمل في قطر

ترامب يصدر أول كتاب منذ رحيله عن البيت الأبيض

الأردن.. 52 ألف لاجئ عادوا الى سوريا منذ فتح معبر جابر

شاهد بالفيديو.. (Astra) الأمريكية تؤجل إطلاق صاروخها الفضائي

الإدارة الأمريكية تصدر إنذارا للطيارين العاملين في إثيوبيا

المشري يعلن عدم مشاركته في الانتخابات الليبية