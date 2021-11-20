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شاهد..رغم وحشية العسكر الشارع السوداني يواصل احتجاجاته السلمية

السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

تظاهر المصلون عقب صلاة الجمعة بمدينة أم درمان رفضا للانقلاب العسكري، وتنديدا بقتل المتظاهرين السلميين، واستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين.

العالم - مراسلون

علي اثر الاحداث التي أعقبت مسيرة السابع عشر من نوفمبر وما سبقها من مسيرات عقب الانقلاب العسكري، لازم الغضب والحزن الشارع السوداني وسارع المواطنون الى إغلاق الشوارع، خاصة مدينة بحري شمال العاصمة الخرطوم مؤكدين استمرار الإغلاق يوميا مع برمجة المسيرات والتظاهرات.

خمسة عشر قتيلًا حصيلة مسيرة السابع عشر من نوفمبر ومعظم الاصابات في الرأس والصدر.

وزارت قناة العالم منزل اسرة القتيل احمد علي الذي قتل بطلقة مباشرة في الرأس وتحدثت الي خال القتيل الذي ابدي حزنه وغضبه علي هذه الانتهاكات بحق المتظاهرين السلميين.

وقال خال القتيل: " كنت جالساً في البيت وجاء ابن عمتي وجاري قال لي احمد على انضرب، قلت له اين انضرب؟ قال لي انضرب في رأس، ضربة طبيرة الرأس كله مفتوح الطلق داخل من الجبين وخارجة من الجمجمة".

وبمسجد الهجرة بودنوباوي بأمدرمان خرج مئات المصلين عقب اداء صلاة الجمعة في تظاهرة جابت شوارع مدينة امدرمان وهم يهتفون بسقوط العسكر وعودة المدنية للحكم.

وأكد الشارع السوداني ان المسيرات ستستمر ولن تتوقف غير عابئ بإطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع.

ومع كل مسيرة يتوقع الشارع السوداني الا يكون هناك قتلى ولكن يزداد عددهم ولايعرف الهدف من ذلك، والمجلس السيادي يعقد جلساته ولاينطق بشيء.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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