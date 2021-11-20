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ترامب يعبّر عن دعمه للنائب المتهم بالتحريض على العنف

ترامب يعبّر عن دعمه للنائب المتهم بالتحريض على العنف
السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن دعمه للنائب الجمهوري بول غوسار المتهم بالتحريض على العنف ضد النائبة ألكسندريا أوكاسيو كورتيس.

العالم-الاميركيتان

وقال ترامب في بيان له، إن "بول عضو الكونغرس المحترم في أريزونا، وله موقف ثابت تجاه الإجرام والحدود والقوات المسلحة والمحاربين القدامى. هو يناضل دائما في سبيل خفض الضرائب وتخفيف الإجراءات التنظيمية والتعديل الثاني الرائع (للدستور الأمريكي)، الذي يتعرض للهجوم... بول غوسار يحظى بدعمي الكامل له!".

وكان مجلس النواب الأمريكي قد صوت لصالح قرار يدعو لمحاسبة غوسار لنشره فيديو، اعتبر النواب أنه يحرض على العنف، وتمت إقالته من لجنتين في مجلس النواب.

ونشر بول غوسار فيديو للرسوم المتحركة، ظهر فيه بطل بوجه غوسار، يشهر سيفا أمام صورة للرئيس جو بايدن، و"يقتل" بطلة أخرى، تشبه النائبة الديمقراطية ألكسندريا أوكاسيو كورتيس.

ودان الحزب الديمقراطي الفيديو، فيما لم ير فيه الجمهوريون أي شيء مثير للقلق.

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