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المفوضية العراقية تكشف سبب إلغاء نتائج بعض محطات الاقتراع

المفوضية العراقية تكشف سبب إلغاء نتائج بعض محطات الاقتراع
السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٣٣ بتوقيت غرينتش

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم السبت، عن سبب إلغاء نتائج بعض محطات الاقتراع للانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من شهر تشرين الاول/ اكتوبر الماضي.

العالم-العراق

وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جليل، إن "إلغاء نتائج بعض محطات ومراكز الاقتراع استند لما تراه الهيئة القضائية وفق القانون، ولم تلغها بسبب التزوير كون أن العملية جرت وفق إجراءات فنية، ومن يعتقد أن إلغاء نتائج المحطات جاء بسبب التزوير فهو مخطئ".

وأضاف ان "إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة لبعض محطات الاقتراع التي اعتمدتها الجهات القضائية جاءت بسبب تكرار البصمة أو عطل الأجهزة، بينما إجراء المفوضية إذا حدث أي خلل بالأجهزة يعالج وفق إجراءات فنية محددة، لكن ما يصدر من الهيئة القضائية هو ملزم التطبيق".

وكانت الهيئة القضائية قد اعلنت فوز ثمانية مرشحين من القوى السياسية الشيعية المعترضه على الانتخابات بعد تدقيقها لنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

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