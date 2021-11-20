أزمه الإنتخابات العراقية مرحلة جديدة من السجال والتعقيد

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وشهدت بغداد تصعيدا جديدا علي نتائج الانتخابات حيث احتشد الاف المحتجين امام بوابات المنطقه الخضراء مطالبين بالغاء نتائجها و معاقبه قتله المتظاهرين.



وفي موقف لايخلو عن رسائل داخليه اعلنت كتائب سيد الشهداء عن فتح باب التطوع تحضيرا لما وصفته بالمواجهه التاريخيه والحاسمه ضد الاحتلال الامريكي بعد الواحد والثلاثين من كانون الاول وهو موعد سحب القوات القتاليه الامريكيه من العراق . رساله بان سلاح المقاومه مصوب نحو المحتل وباق مع بقاءه .



وفي اول تاكيد رسمي علي وقوع خروق وتزوير اعلنت الهيئه القضائيه عن ثمانيه تغييرات في اسماء الفائزين بالمقاعد البرلمانيه اربعه منها علي الاقل تصب لصالح الاطار التنسيقي وذلك بعد مراجعة الطعون والعد والفرز اليدوي وهو مايعزز كفة المعترضين وتشكيكهم بالانتخابات.

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