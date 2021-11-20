إستشهاد 15 طفلاً فلسطينياً واعتقال 1147 منذ مطلع العام الجاري

العالم- فلسطين

وقال نادي الأسير الفلسطيني، السبت، في بيان بمناسبة يوم الطفل العالمي الذي يوافق 20 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، إن سلطات الاحتلال اعتقلت 1149 طفلًا فلسطينيًا، منذ بداية العام 2021.

وأضاف النادي أنه تم الإفراج عن أغلب هؤلاء الأطفال، فيما لا يزال 160 منهم يقبعون في ثلاثة سجون؛ هي "عوفر، والدامون، ومجدو".

وأشار إلى أن ثلثي من تم اعتقالهم من الأطفال، تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي، فيما تعرض جميعهم للتعذيب النفسي خلال مراحل الاعتقال.

وتابع: "منذ عام 2000، اعتقلت إسرائيل ما لا يقل عن 19 ألف قاصر فلسطيني، تتراوح أعمارهم ما دون سن العاشرة وحتى 18 عاما".

ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين الأطفال في سجون الاحتلال حاليًا نحو 160 طفلًا، من بين 4650 معتقلًا، وفق مؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى.