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الجبهة الشعبية تشيد بالعملية الفدائية في القدس

الجبهة الشعبية تشيد بالعملية الفدائية في القدس
الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٨ بتوقيت غرينتش

أشادت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين بالعملية البطولية صباح اليوم الأحد، عند باب السلسة في مدينة القدس المحتلة والتي أدت إلى استشهاد المنفذ ومقتل أحد جنود الاحتلال وإصابة ثلاثة آخرين.

العالم-فلسطين

وأكَّدت الشعبيّة أنّ هذه العملية تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال الفاشي وليس آخرها. استشهاد الأسير سامي العمور نتاج سياسة الإهمال الطبي، حيث أكّد اليوم فرسان شعبنا أنّ المقاومة هي الخيار الأمثل لاقتلاع الاحتلال من أرضنا وكنس مشروعه الاستيطاني عن كامل ترابنا الوطني.

وأشارت الشعبيّة إلى أنّ تصاعد العمليات البطولية داخل القدس المحتلة تأكيد على أنّ الشعب الفلسطيني وشبابه يمتلكون إرادةً وتصميمًا عاليًا على مقاومة الاحتلال ودحره رغم كل الصعوبات القائمة ومحاولات تصفية قضيته الوطنية واتساع دائرة التطبيع.

ودعت الشعبية جماهير شعبنا وكل القوى الحية إلى تصعيد المقاومة بكافة مواقع الاشتباك مع الاحتلال واستحضار نموذج الفدائي الذي أطلق رصاصاته على المستوطنين المغتصبين لأرضنا، ليؤكّد أنّ المقاومة المستمرة هي القادرة على التصدي وافشال مشاريع التهويد والاقتلاع من القدس وغيرها من الأراضي الفلسطينيّة، وتحقيق أهداف شعبنا في التحرير والعودة.

وشهدت البلدة القديمة في القدس المحتلة صباح اليوم الأحد، إطلاق نار ما بين قوات الاحتلال ومقاوم فلسطيني يدعو فادي أبو شخيدم، الذي ادى الى استشهاده ومصرع جندي اسرائيلي واصابة آخرين.

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