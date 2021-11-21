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الاحتلال يستدعي شقيق الشهيد المنفذ للعملية الفدائية في القدس

الاحتلال يستدعي شقيق الشهيد المنفذ للعملية الفدائية في القدس
الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

استدعت مخابرات الاحتلال اليوم الأحد، شقيق الشهيد فادي أبو شخيدم من مخيم شعفاط شمالي شرق القدس المحتلة، للتحقيق معه.

العالم-فلسطين

وأفاد مراسلنا بأن مخابرات الاحتلال استدعت وسام أبو شخيدم للتحقيق معه، عقب استشهاد شقيقه إثر إطلاق النار عليه في اشتباك مسلح مع شرطة الاحتلال في طريق باب السلسلة بالبلدة القديمة صباح اليوم.

وأسفر الاشتباك المسلح عن استشهاد المنفذ فادي أبو شخيدم (42 عامًا) ومقتل مستوطن وإصابة ثلاثة من عناصر شرطة الاحتلال ورجل أمن للمستوطنين.

وعقب العملية، اقتحمت قوات الاحتلال المدرسة الراشيدية، واعتقلت شابًا من أمام المدرسة عقب تفتيشه.

واعتقلت قوات الاحتلال المرابطة ماجدة الهنيني وشابين آخرين من المسجد الأقصى المبارك.

واستدعت مخابرات الاحتلال عددًا من طالبات الدروس الشرعية في المسجد الأقصى للتحقيق دون معرفة الأسباب.

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