الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١
١١:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

ليفربول يحقق رقما غائبا عن الكرة الإنجليزية منذ 80 عاما

ليفربول يحقق رقما غائبا عن الكرة الإنجليزية منذ 80 عاما
الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

حقق فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، رقما قياسيا غائبا عن الكرة الإنجليزية منذ أكثر من 80 عاما، بعدما استعاد "الريدز" الانتصارات في الدوري الإنجليزي بتحقيقه فوزا سهلا على ضيفه أرسنال الذى يضم محمد النني بنتيجة 4-0، في المواجهة التى أقيمت على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الانجليزي الممتاز.

العالم - رياضة

وقالت شبكة "ليفربول"، على موقع تويتر، إن ليفربول سجل 2+ هدفين، أو أكثر بـ15 مباراة متتالية بكل البطولات، وتعتبر أطول سلسلة لفريق يسجل أكثر من هدفين بالكرة الإنجليزية منذ وولفرهامبتون فى 1939 خلال 16 مباراة.

كما صنع ترينت أليكساندر أرنولد 8 أهداف هذا الموسم بكل البطولات، أكثر من أى لاعب آخر من لاعبي البريميرليغ، وكذلك سجل مينامينو هدفه الأول على آنفيلد بقميص ليفربول وإحتفاله بالهدف وضح ماكان يعنيه له ذلك، مع رحيل ماني وصلاح المرتقب في يناير لأمم أفريقيا فإن وقت مينامينو لقيادة الهجوم يقترب أكثر، لذا فهذا الهدف رفع ثقته وانتظر طويلا قبل احتفاله أمام مشجعى الفريق.

ويحتل ليفربول المركز الثانى في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة بفارق 4 نقاط خلف المتصدر تشلسي، بينما يحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 20 نقطة.

روابط ذات صلة

ليفربول يستضيف أرسنال فى قمة نارية بالدوري الإنجليزي اليوم

ليفربول وضع 'الخطة'.. وحدد بديل محمد صلاح

صحيفة تكشف النظام الغذائي لمحمد صلاح... هذا سر عضلاته

مدرب ليفربول يعلّق على "جريمة صلاح" في مواجهة "برايتون"

أول تعليق من رونالدو على الخسارة المذلة أمام ليفربول و'هاتريك' محمد صلاح

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. مسألة أوكرانيا تشعل الجبهة بين روسيا واميركا

صحيفة عبرية: حرب 2014 غيرت أفكار الجيش الإسرائيلي

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 21-11-2021

إصابات بهجوم جديد للفصائل الشعبية على 'قسد' في الحسكة

الكشف عن عدد المنضمين الى التسوية الخاصة بأبناء دير الزور

أغويرو يقرر اعتزال الكرة بسبب مرض في القلب