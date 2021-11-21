ليفربول يحقق رقما غائبا عن الكرة الإنجليزية منذ 80 عاما

العالم - رياضة

وقالت شبكة "ليفربول"، على موقع تويتر، إن ليفربول سجل 2+ هدفين، أو أكثر بـ15 مباراة متتالية بكل البطولات، وتعتبر أطول سلسلة لفريق يسجل أكثر من هدفين بالكرة الإنجليزية منذ وولفرهامبتون فى 1939 خلال 16 مباراة.

كما صنع ترينت أليكساندر أرنولد 8 أهداف هذا الموسم بكل البطولات، أكثر من أى لاعب آخر من لاعبي البريميرليغ، وكذلك سجل مينامينو هدفه الأول على آنفيلد بقميص ليفربول وإحتفاله بالهدف وضح ماكان يعنيه له ذلك، مع رحيل ماني وصلاح المرتقب في يناير لأمم أفريقيا فإن وقت مينامينو لقيادة الهجوم يقترب أكثر، لذا فهذا الهدف رفع ثقته وانتظر طويلا قبل احتفاله أمام مشجعى الفريق.

ويحتل ليفربول المركز الثانى في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة بفارق 4 نقاط خلف المتصدر تشلسي، بينما يحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 20 نقطة.