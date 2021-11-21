العراق والمانيا يؤكدان أهمية إيقاف شبكات تهريب المواطنين

العالم-العراق

وذكر بيان للوزارة العراقية، أن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين التقى بوزير الدولة للشؤون الخارجيّة الألمانيّ ميغيل برجر على هامش اجتماعات حوار المنامة/17 الذي تجري أعماله بالعاصمة البحرينيّة المنامة"، مبينا ان "الوزيرين شدد على دعم العودة الطوعية للمهاجرين العالقين على الشريط الحدودي بين بيلاروسيا وبولندا، والتحرك سريعا لإيقاف شبكات التهريب التي تستغل المواطنين".

واوضح ان "الطرفين بحثا أيضاً العلاقات الثنائيّة بين البلدين، وآفاق الارتقاء بها إلى ما يُلبّي طموح الشعبين الصديقين".

وأضاف حسين بحسب البيان أنّ "الحُكُومة العراقيّة مستعده لتقديم الدعم والمساعدة للمهاجرين العراقيين وإعادتهم إلى العراق عبر تسيير رحلات عودة طوعيّة"، مؤكدا "حرصه على تعزيز سُبُل التعاون الثنائيّ مع برلين في شتى المجالات".

وتابع ان "الجانبين ناقشا الملفّ الاقتصاديّ، وتفعيل آليّات التعاون الثنائيّ بما يعود بالمنفعة على العراق وألمانيا".