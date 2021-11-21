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إصابات بهجوم جديد للفصائل الشعبية على 'قسد' في الحسكة

إصابات بهجوم جديد للفصائل الشعبية على 'قسد' في الحسكة
الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٠٤ بتوقيت غرينتش

أصيب عدد من مسلحي ميليشيا "قسد" المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في هجوم نفذته الفصائل الشعبية بريف الحسكة، شمال شرقي سوريا.

العالم-سوريا

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن الفصائل الشعبية استهدفت سيارة دفع رباعي تقل عدداً من مسلحي ميليشيا "قسد" على الطريق الواصل بين قريتي أبو مناصب والركابية التابعة لناحية اليعربية بريف الحسكة وذلك بعد مداهمتها عدة منازل في قرية الركابية.

وبينت المصادر أن الهجوم أدى إلى احتراق السيارة وإصابة عدد من مسلحي الميليشيا التي فرضت طوقاً أمنياً حول منطقة الاستهداف.

وأصيب الخميس الماضي عدد من مسلحي ميليشيا "قسد" جراء هجوم نفذته الفصائل الشعبية بعبوة ناسفة على طريق ابيض بريف الحسكة الجنوبي الغربي.

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