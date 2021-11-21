سفير الإحتلال لدى البحرين يلتقي لأول مرة بوزير الدفاع الإندونيسي

العالم - الاحتلال

وذكر موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن "هذا الاجتماع غير عادي للغاية، نظرا إلى حقيقة أنه منذ سنوات عديدة لم يكن هناك لقاء علني بين ممثل إسرائيلي مع أي جهة أو مسؤول إندونيسي وخاصة بهذا المستوى الرفيع".

وحضر "مؤتمر المنامة" رئيس ما يسمى مجلس الأمن القومي الأسرائيلي إيال حولتا أيضا.

وأشارت الصحيفة إلى أن “السياسة الرسمية” بين إندونيسيا و"إسرائيل" هي “تجاهل” أو عدم إقامة علاقات رسمية، لكنها أضافت أن هناك علاقات تجارية بينهما عبر قنوات عديدة غير مباشرة.

وقبل أن يتفشى وباء فيروس كورونا كان بإمكان رجال الأعمال "الإسرائيليين" زيارة إندونيسيا.

وحسب الصحيفة، فقد زار 40 ألفا من السياح ورجال الأعمال الإندونيسيين فلسطين المحتلة في السنة التي سبقت الوباء.

وكانت قد نفت إندونيسيا العام الماضي تقارير حول اعتزامها تطبيع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي بعد تطبيع دول عربية مع كيان الاحتلال.