الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١
٠٢:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

في لقاء نادر وغير عادي..

سفير الإحتلال لدى البحرين يلتقي لأول مرة بوزير الدفاع الإندونيسي

سفير الإحتلال لدى البحرين يلتقي لأول مرة بوزير الدفاع الإندونيسي
الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

رصدت وسائل إعلام سفير الكيان الإسرائيلي لدى البحرين إيتاي تغنر أمس السبت وهو يتحدث مع وزير الدفاع الإندونيسي براففو سوبينتو، وذلك على هامش ما يسمى منتدى “حوار المنامة” للأمن الإقليمي.

العالم - الاحتلال

وذكر موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن "هذا الاجتماع غير عادي للغاية، نظرا إلى حقيقة أنه منذ سنوات عديدة لم يكن هناك لقاء علني بين ممثل إسرائيلي مع أي جهة أو مسؤول إندونيسي وخاصة بهذا المستوى الرفيع".

وحضر "مؤتمر المنامة" رئيس ما يسمى مجلس الأمن القومي الأسرائيلي إيال حولتا أيضا.

وأشارت الصحيفة إلى أن “السياسة الرسمية” بين إندونيسيا و"إسرائيل" هي “تجاهل” أو عدم إقامة علاقات رسمية، لكنها أضافت أن هناك علاقات تجارية بينهما عبر قنوات عديدة غير مباشرة.

وقبل أن يتفشى وباء فيروس كورونا كان بإمكان رجال الأعمال "الإسرائيليين" زيارة إندونيسيا.

وحسب الصحيفة، فقد زار 40 ألفا من السياح ورجال الأعمال الإندونيسيين فلسطين المحتلة في السنة التي سبقت الوباء.

وكانت قد نفت إندونيسيا العام الماضي تقارير حول اعتزامها تطبيع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي بعد تطبيع دول عربية مع كيان الاحتلال.

روابط ذات صلة

ولي عهد البحرين يلتقي مستشار الأمن الاسرائيلي في المنامة

شاهد: ماذا تروج عرابة التطبيع البحرينية مع الاحتلال؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"البطاطا الحلوة" وجبة الشتاء اللذيذة..تعرف على فوائدها الصحية

الإفراج عن 7 أتراك محتجزين شرق ليبيا منذ عامين

خاجي يدعو لمتابعة الجهود السياسية في صغية آستانا لحل الأزمة السورية

بالفيديو.. هل يعيد الإتفاق مع حمدوك السودان الى نقطة ما قبل الإنقلاب؟

الخارجية الروسية: لقاء بوتين - بايدن قيد التحضير وأجندته هائلة

لماذا يشجّع ملك الأردن مواطنيه على الالتحاق بـ'العمل الحزبي'؟