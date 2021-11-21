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مفتي سلطنة عمان يعلن دعمه لتركيا في توجهها نحو تطهير اقتصادها من الربا

مفتي سلطنة عمان يعلن دعمه لتركيا في توجهها نحو تطهير اقتصادها من الربا
الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

عبر المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، عن دعمه للإجراءات التي تتخذها الحكومة التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، فيما يتعلق بأسعار الفائدة.

العالم - تركيا

وقال مفتي عمان على صفحته في "تويتر": "إنا لنحيِّي الحكومة التركية المسلمة الشقيقة ممثلة في قيادتها المسددة في توجهها إلى تطهير اقتصادها من رجس الربا، الذي لعن اللّٰه آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه، ونطالب جميع الحكومات الإسلامية أن تتعاون على ذلك، (وتعاونوا على البر والتقوى)" حسبما افاد موقع روسيا اليوم.

وقبل أيام، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حكومته عازمة على إزالة "آفة الفائدة" المرتفعة عن عاتق شعبها.

وجدد أردوغان تأكيده أن "الفائدة سبب والتضخم نتيجة"، وأن حكومته لن تسمح بأن يكون شعبها ضحية لمعدلات الفائدة المرتفعة.

وخاطب الرئيس أردوغان زملاءه في حزب "العدالة واللتنمية" الحاكم والحكومة) قائلا: "لا يمكنني أن أمضي في هذا الطريق مع من يدافع عن الفائدة". وأضاف: "طالما أنا في هذا المنصب، سأواصل كفاحي ضد الفائدة والتضخم حتى النهاية".

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مفتي سلطنة عمان يعلن دعمه لتركيا في توجهها نحو تطهير اقتصادها من الربا

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