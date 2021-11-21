الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١
٠٣:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

منظمة الصحة العالمية تتفقد مخيم اللاجئين على الحدود البيلاروسية البولندية

منظمة الصحة العالمية تتفقد مخيم اللاجئين على الحدود البيلاروسية البولندية
الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

تفقد وفد من منظمة الصحة العالمية بقيادة جيرالد روكينشوب، مدير مركز التصدي للطوارئ بالمكتب الأوروبي في المنظمة، مركز "بروزغي" للاجئين عند الحدود البيلاروسية البولندية.

العالم - اوروبا

ورافق الوفد، المفتش يوري كاراييف مساعد رئيس بيلاروس لشؤون مقاطعة غرودنو، الذي أطلع الضيوف كيفية تنظيم عمل الخدمات المختلفة والمترجمين والمتطوعين.

واطلع الوفد على الظروف المعيشية للمهاجرين وأماكن إيوائهم ونومهم، وكيفية تنظيم وجباتهم الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، تحدث ممثلو منظمة الصحة العالمية مع الأطباء العاملين في المخيم.

وقال أحد الأطباء: "إذا كان (مهاجر) يعاني من حالة صحية صعبة، يتم نقله إلى مستشفى المدينة في غرودنو".

وأشار الطبيب، إلى أنه تم نقل حوالي 100 شخص إلى المستشفى في الأيام الأخيرة، بسبب الالتهاب الرئوي وتفاقم مرض السكري.

تصنيف :

روابط ذات صلة

بالفيديو..غدر قادة اوروبا يحطم احلام اللاجئين

فرنسا تدعو للحد من تدفق اللاجئين عبر بيلاروسيا

بيلاروس تزيل خيام المهاجرين على الحدود مع الاتحاد الأوروبي

بالفيديو.. بولندا تعلن اعتقال عشرات اللاجئين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. تنكسيري: 3 سفن جديدة ستنضم الى بحرية حرس الثورة قريبا

نائب رئيس وزراء أذربيجان: باكو عازمة على تطوير العلاقات مع طهران

منظمة الصحة العالمية تتفقد مخيم اللاجئين على الحدود البيلاروسية البولندية

بالفيديو.. هل الاتفاق السوداني الحاصل قادر على إنهاء الأزمة الحقيقية في السودان؟

مفتي سلطنة عمان يعلن دعمه لتركيا في توجهها نحو تطهير اقتصادها من الربا

هذا ما بحثه المبعوث الروسي الخاص بسوريا مع وزير الخارجية الايراني