عملية فدائية في القدس المحتلة.. قتيل وإصابات في شرطة الاحتلال

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منفذ العملية هو فادي ابو شخيدم من سكان مخيم شعفاط قضاء القدس المحتلة أستخدم سلاح من نوع كارلوا وفق المصادر الأمنية للأحتلال وتبادل اطلاق النار مع قوات الاحتلال وتم الاعلان عن استشهادة على الفور



الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية والاسلامية رحبت بالعملية واعتبرتها بالنوعية وتأتي كرد طبيعي على جرائم الاحتلال وتدنيسه للمسجد الاقصى المبارك وعلى كافة أجرائته بحق البشر والشجر والحجر بفلسطين المحتلة



وقام الاحتلال وكرد على العملية بأقتحام منزل عائلة الشهيد أبو شخيدم وأعتقال أشقاء الشهيد وبتعزيز تواجده داخل المخيم وبكافة أرجاء مدينة القدس المحتلة ورفع من حالة التأهب تحسبا من وقوع عمليات أضافية.

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