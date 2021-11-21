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عملية فدائية في القدس المحتلة.. قتيل وإصابات في شرطة الاحتلال

الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

إشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند باب السلسلة أحد أبواب المسجد الاقصى المبارك داخل البلدة القديمة من القدس المحتلة، أوقع قتيل وأصابة أثنين من قوات الاحتلال وحاخام متطرف كان يستعد لأقتحام باحات المسجد الاقصى المبارك وصفت جراحه بالخطيرة.

العالم - مراسلون

منفذ العملية هو فادي ابو شخيدم من سكان مخيم شعفاط قضاء القدس المحتلة أستخدم سلاح من نوع كارلوا وفق المصادر الأمنية للأحتلال وتبادل اطلاق النار مع قوات الاحتلال وتم الاعلان عن استشهادة على الفور

الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية والاسلامية رحبت بالعملية واعتبرتها بالنوعية وتأتي كرد طبيعي على جرائم الاحتلال وتدنيسه للمسجد الاقصى المبارك وعلى كافة أجرائته بحق البشر والشجر والحجر بفلسطين المحتلة

وقام الاحتلال وكرد على العملية بأقتحام منزل عائلة الشهيد أبو شخيدم وأعتقال أشقاء الشهيد وبتعزيز تواجده داخل المخيم وبكافة أرجاء مدينة القدس المحتلة ورفع من حالة التأهب تحسبا من وقوع عمليات أضافية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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