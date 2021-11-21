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شاهد...رسائل عملية "توازن الردع الثامنة"

الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

أكد نائب وزير الاعلام اليمني فهمي اليوسفي على ان عملية توازن الردع الثامنة حق مشروع للشعب اليمني ورد على جرائم تحالف العدوان السعودي ومن خلفه الناتو على اليمن.

العالم - خاص بالعالم

وقال اليوسفي في حديث لبرنامج "المشهد اليمني" على شاشة قناة العالم الإخبارية، ان عملية الردع الثامنة حملت عدة رسائل للسعودية وعرابتها اميركا على الصعيد الاقتصادي، والعسكري والسياسي.

واضاف ان هذه العملية استطاعت ان تطال العمق السعودي وان تصل الى الهدف بدقة بالاخص عندما استهدفت شركة آرامكو وقاعدة الملك خالد في السعودية.

واشار اليوسفي الى ان قاعدة الملك خالد مقر ادارة العمليات العسكرية العدوانية على اليمن، بادارة اميركية بريطانية اسرائيلية.

واعتبر اليوسفي عملية الردع الثامنة بانها نجاح للجانب الاستخباراتي اليمني عسكرياً بالحصول على المعلومات التي يريدها.

وشدد اليوسفي على ان تحذير القوات اليمنية المشتركة لقوى العدوان يعني أنها أصبحت قادرة على تلقين المعتدي درسا لن ينساه

من حانبه قال الباحث السياسي ماهر الشامي، ان عملية توازن الردع الثامنة تأتي في اطار الحق المشروع للشعب اليمني دفاعا عن نفسه امام جرائم العدوان السعودي.

واضاف: النظام السعودي كان قد صعد من عدوانه ضد اليمن خلال الأسابيع الماضية في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية واتفاق السويد.

واكد الشامي ان سلاح الجو لدى قوى العدوان السعودي، لم يعد مجديا في مواجهة القوة الجوية التي طورها الجانب اليمني.

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