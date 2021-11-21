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عوائل صغار المحكومين في البحرين تنوي تقديم شكاوي بعد انقطاع اتصال أبنائهم

عوائل صغار المحكومين في البحرين تنوي تقديم شكاوي بعد انقطاع اتصال أبنائهم
الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

وجه عدد من عوائل صغار المحكومين في الحوض الجاف بالبحرين إلى مبنى التظلمات لتقديم شكاوى بعد انقطاع اتصال أبنائهم مع دخولهم اليوم الخامس من الإضراب عن الطعام وتعرضهم للانتهاكات وسوء المعاملة وتوارد أنباء عن انخفاض نسبة السكر لدى عدد من السجناء

العالم - البحرين

منذ إصدار حمد بن عيسى آل خليفة لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة في 15 فبراير 2021 ودخوله حيز التنفيذ في 18 أغسطس 2021 لم تظهر آثاره على صعيد وقف الانتهاكات وسوء المعاملة التي يتعرض لها صغار المحكومين في الحوض الجاف، وذلك بحسب ما رصدت ووثقت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين في تقريرها الاخير. أن جميع القاصرين المذكورين في هذا التقرير ارتُكبت بحقهم انتهاكات تخالف مواد عدة لكل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا الخاصة بقانون معاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، وذلك عبر تعريض صغار المحكومين لمحاكمات غير عادلة ولأسوأ أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة والحرمان من الإتصال بعائلاتهم وتوكيل محامٍ وإجبارهم على الإعتراف بتهم ملفقة تحت التعذيب وحرمانهم من الرعاية الصحية وتعرضهم للتمييز وإهانة طائفتهم.

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