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أهمية الوعي العام ومواجهة التضليل -الجزء الاول

الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

فتحت قناة العالم نافذة علی معركة الوعي ومواجهة التضليل من خلال برنامج نوافذ.

العالم - نوافذ

وتبنی برنامج نوافذ التعريف بأساليب الحياة الاسلامية والسير بخطی حثيثة لتحقيق الحضارة الاسلامية الحديثة.

هذا هو شعار مؤسسة الاعلام في ايران ونهجها الذي تسير به داخل البلاد وخارجها، اعلام هادف بفكر وعقلانية ووعي كبير للنهوض بالامة ثقافة ومعرفة وتعزيزاً لهويتها ونمط حياتها في مواجهة سياسة التضليل والتحريف وموجات التشويه ونشر الفتن التي يمارسها الخصوم وهذا ما أكده سماحة القائد آية الله الخامنئي.

هي اذا ابانة حقائق وتوظيفها بمنطق وعقلانية لدرع شائعات واخبار كاذبة ومعلومات مضللة لخلق التباسات لدی الرأي العام في أفكاره وتغيير قناعاته وتضييعه واضعاف ثقته بما يؤمن ويعتقد وبمن يوالي وينتصر.

واستضاف برنامج نوافذ الباحث السياسي د. بلال اللقيس، والباحث في العلاقات الدولية والاستاذ في القانون الدولي د. علي السيد، والباحث والمفكر المغربي د. ادريس هاني.

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