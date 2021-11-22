أكثر من 10 هجمات فلسطينية استهدفت مواقع إسرائيلية الليلة الماضية

العالم-فلسطين

وأوضح موقع (0404) الإخباري العبري، أن من تلك الهجمات إلقاء ثلاث قنابل حارقة، باتجاه مستوطنة "مغدال عوز" (المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة)، حيث أصابت البوابة الجنوبية للمستوطنة.

وأشار إلى أن الهجوم خلّف أضرارًا مادية في المكان، لكنه لم يؤد إلى وقوع إصابات في صفوف المستوطنين.

وأشار الموقع كذلك إلى قيام فلسطينيين بإلقاء زجاجة حارقة باتجاه موقع لجيش الاحتلال في بلدة "سلوان" (جنوب المسجد الأقصى)، ما أدى إلى إصابة أحد الجنود بحروق ونقل إلى المشفى.

كما رشق شبان فلسطينيون حافلة للمستوطنين بالحجارة بالقرب من بلدة "وادي الجوز" في القدس المحتلة، ما أدى إلى تحطم الزجاج الأمامي للحافلة، وإصابة سائقها بجروح في وجهه جراء شظايا الزجاج.

وتأتي هذه الأحداث، بالتزامن مع تنفيذ فلسطيني عملية إطلاق نار في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، أدت إلى مقتل إسرائيلي وأصابة ثلاثة آخرون بجروح أحدها خطيرة.

بالإضافة إلى إصابة اثنين من عناصر شرطة الاحتلال، الأربعاء الماضي، في عملية طعن نفذها الشهيد الفتى عمر أبو عصب، بالقدس المحتلة.