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'التعبئة' شيدت 400 محطة للطاقة الشمسية في محافظة أصفهان

'التعبئة' شيدت 400 محطة للطاقة الشمسية في محافظة أصفهان
الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

اعلن قائد بالحرس الثوري بمحافظة اصفهان منظمة التعبئة الشعبية قامت بأنشاء 400 محطة للطاقة الشمسية في المناطق الشرقية بالمحافظة الواقعة وسط ايران.

العالم - ايران

وقال العميد مجتبى فدا نائب قائد فيلق صاحب الزمان (عج): على مدار الـ 21 شهرًا الماضية ، عملت التعبئة بجد على مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك مكافحة كورونا والتطهير والصرف الصحي والفحص ، كما قامت طواعية في خطوة أخرى بانشاء سبعة مراكز تطعيم ضد كورونا ورفعت 50 % من قدرة التطعيم في محافظة اصفهان.

وتابع قائلا: في هذا الصدد، وفي موضوع توزيع المساعدات الاغاثية، أطلقنا منظومة "المحبة الكريمة" حتى تتمكن جميع الأجهزة ذات الصلة من توحيد أنشطتها ، وكذلك تجريف وإعادة تأهيل القنوات، وبناء المراكز الصحية والطبية، وإنشاء ورش العمل الحر وإنشاء 800 محطة للطاقة الشمسية كانت من أهم الإجراءات التي تم اتخاذها.

وحول إنشاء 400 محطة للطاقة الشمسية في المناطق الشرقية من محافظة أصفهان ، قال العميد فدا: بمساعدة وزارة الطاقة وشركة الكهرباء في المحافظة، تم بناء 400 محطة كهرباء شرق أصفهان بـواسطة قرض حسن بقيمة 50 مليون تومان و 20 مليون تومان تدفعها العائلة لكل محطة ، مما يترتب عليه دخلاً ثابتًا لهذه العوائل، ويتعين علينا اتخاذ إجراءات لازالة الحرمان في المناطق الشرقية بالمحافظة لتقليل الهجرة الى مدينة أصفهان.

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