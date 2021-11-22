شاهد.. مسيرات حاشدة في اليمن ضد العدوان الاميرکي

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم ان أعداد غفيرة من المتظاهرين شارکوا في التظاهرات التي اقيمت في تعز تحت شعار "أمريكا وراء التصعيد العسكري والاقتصادي واستمرار العدوان والحصار"، رافعين الأعلام اليمنية وشعارات الحرية الرافضة للهيمنة الأمريكية.

وأشار مراسل العالم ان التظاهرات، بدأت في صعدة وتزامنت معها مسيرات مشابهة في محافظة تعز ومحافظة عمران ومحافظة البيضاء ومحافظة ريما وعدد اخر من المدن اليمنية.

وأکد مراسل قناة العالم ان هذه المسيرات سوف تتوج بمسيرة کبری في العاصمة اليمنية صنعاء عصر اليوم بتوقيت اليمن.