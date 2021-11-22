أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 22 نوفمبر 2021

ايران ..

غروسي يصل طهران اليوم.. هل ستزيل الوكالة الدولية هواجس وشكوك إيران؟

جوان..

معادلة توازن رعب في قلب القدس .. عملية إستشهادية توقع قتلى وجرحى بين الصهاينة

حمايت ..

هلع في الكيان الصهيوني بعد العملية الإستشهادية البطولية في القدس

عصر ايرانيان ...

الفيلسوف والمنظر الأمريكي فرانسيس فوكوياما يتحدث عن نهاية الهيمنة الأمريكية في العالم

ابرار..

تحركات مصرية لتعبيد الطريق أمام عودة سوريا لعضوية الجامعة العربية

آرمان ملي..

الإقتراب خطوة من إلغاء الحظر وسط تكهنات بتحقيق مفاوضات فيينا نتائج إيجابية

آفتاب يزد....

فشل الإنقلاب العسكري في السودان وعودة حمدوك لرئاسة الوزراء بإتفاق مع البرهان

سياست روز ..

عملية القدس الإستشهادية رد فلسطيني على قرار بريطانيا الأخير ضد حركة حماس ..

كيهان ..

عملية إستشهادية لمعلم فلسطيني في القدس المحتلة تهز أركان الكيان الصهيوني

مردم سالاري ..

بايدن يواجه مستقبلا غامضا مع تراجع شعبيته وإستمرار مسلسل الإستقالات في البيت الأبيض

خراسان ..

كابوس موت نهر أرس .. مشاريع السدود التركية تهدد أيضا دجلة والفرات وأنهرا أخرى بالمنطقة

اطلاعات ..

رئيس تحالف الفتح يؤكد تقديم أدلة راسخة لإبطال نتائج الإنتخابات للمحكمة العراقية العليا

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

sdجوان ...

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( أمريكا لا تريد إعطاء ضمانات المفاوضات ).. ادارة بايدن تتحدث عن اهمية وضرورة مفاوضات فيينا لاحياء الاتفاق النووي وعزمها على العودة لعضويته لكنها تعرقل تحقيق كل ذلك بنفسها..

إن رفض أمريكا تقديم ضمانات لإيران بشأن عدم تكرار إنسحابها من الإتفاق النووي يعني إفشال مفاوضات فيينا قبل بدئها وامريكا ترفض ايضا الغاء الحظر بالكامل بل تريد القيام بالغاءات جزئية تدريجية وانتقائية للحظر وفي الوقت الذي تؤكد في ايران بانها لاتقبل باقل من الغاء الحظر مرة واحدة بالكامل وبالحصول على ضمانات اكيدة بعدم تكرار الانسحاب الامريكي.ان موقف ادارة بايدن يعني سحب البساط من تحت اقدام المفاوضات وافشالها مقدما .

آفتاب يزد..

كتبت صحيفة آفتاب يزد في مقالها ( تبعات قرار بريطانيا بإعتبار حماس منظمة إرهابية )... لا ينسى احد بأن بريطانيا اول من ارتكب جريمة ايجاد الكيان الصهيوني في فلسطين بوعد بلفور المشؤوم عام 1917 . وقرار بريطانيا الاخير ضد حركة حماس يجسد عمق ارتباط الحكومة البريطانية بالصهيونية العالمية في واقع الامر.

ولكن مع ذلك قرار الحكومة البريطانية ضد حماس لن يؤثر لا على نشاطات حماس ولا على أهدافها بل سيفضح الوجه البريطاني القبيح فحسب فهذا القرار سيعطي الراي العام العالمي صورة اكثر وضوحا بشأن الرياء البريطاني في الحديث عن حقوق الانسان والعدالة , فهذا القرار جاء في الاتجاهالمعاكس تماما لواقع تضامن شعوب العالم ومن بينه الشعب البريطاني نفسه مع القضة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني .

كيهان ..

تحدثت صحيفة كيهان عن مبيعات السلاح الامريكية للسعودية وكتبت في تقريرها ( أمريكا باعت أسلحة بقيمة 63 مليار دولار للسعودية )...الولايات المتحدة باعت اسلحة ومعدات عسكرية للسعودية بقيمة ثلاثة وستين مليار دولار منذ شن الاخيرة لحربها الوحشية على اليمن عام 2015 .

إدارة أوباما وبعدها إدارة ترامب أبرمتا صفقات تسلح ضخمة مع السعودية وجاءت إدارة بايدن حاملة لواء إنتقادات للسعودية وتصور الراي العام العالمي ان بايدن الذي اعلن عن وقف مبيعات السلاح للسعودية بسب مواصلتها الحرب على اليمن جاد في موقفه الا ان معلومات وزارة الدفاع الامريكية البنتاغون تحدثت عن استمرار مبيعات السلاح للرياض واخرها صفقة بقيمة 650 مليون دولار لتجهيز القوات السعودية بذخائر ذكية وصواريخ جو ارض.

سیاست روز. ..

صحيفة سياست روز كتبت في افتاحيتها ( الهرب الثاني )..يقول التاريخ الامريكي المعاصر ان الولايات المتحدة لم تنتصر في ايا من حروبها الخارجية , حيث هزمت في فيتنام وفي كوريا واخيرا في افغانستان , كما فشلت عسكريا في العراق وسوريا .. و قبل أشهر رأى العالم حجم الذل الذي لحق بأمريكا بإنسحابها المذعور من كابول في مشهد عجيب سيتكرر في العراق.

فأمريكا التي ماطلت كثيرا في الانسحاب من العراق منذ اصدار البرلمان العراقي قرارا صريحا يطالب بخروج القوات الامركية من الاراضي العراقية , لا تجد بدا اليوم من الاذعان لذلك القرار تحت وطأة تحذيرات وانذارات قوى وفصائل المقاومة العراقية من مغبة اي تلكؤ ومماطلة بشأن الانسحاب من الاراضي العراقية قبل نهاية هذا العام .

وهذا يعني ان العالم سيشهد انسحابا امريكيا اخر وهزيمة امريكية اخرى تضاف لسجل هزائمها المدوية في العالم .

رسالت ..

كتبت صحيفة رسالت في تقريرها (جنرال أمريكي يعترف بضعفها )..يبدو ان التجارب الصينية والروسية على جيل جديد من الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بعدة اضعاف باتت تثير مخاوف جدية في واشنطن , مخاوف انعكست في تصريحات لجنرال امريكي كبير ..

الجنرال ديفيد تومسون نائب قائد العمليات الفضائية بالجيش الأمريكي إعترف بتفوق الصين وروسيا في مجال هذه الصواريخ ويرى هذا هذا المسؤول العسكري الامريكي ان الصين وروسيا قطعتا شوطا بعيدا في مجال صناعة وانتاج مثل هذه الصواريخ المتطورة بالمقارنة مع امريكا التي ما زالت في اول الطريق على حد تعبيره .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها (نظرة على عمليات الردع الثامنة).. وجدت اربعة عشر مسيرة يمنية هجومية طريقها لاهداف في العمق السعودي في اطار عمليات توازن الردع الثامنة للقوات اليمنية المشتركة .

المسيرات اليمنية إستهدفت مواقع عسكرية وإقتصادية في الرياض وجدة ردا على الغارات الوحشية الأخيرة للتحالف السعودي على اليمن والواقع هو ان هذه الضربات اليمنية تحمل رسالة واضحة للنظام السعودي من ان النار ستنتقل للعمق السعودي بشكل كبير مالم يوقف التحالف السعودي حربه الظالمة على اليمن.

ورسالة اخرى لهذا التحالف تؤكد قدرة القوات اليمنية المشتركة على مواصلة تقدمها بمأرب وتوجيه ضربات للعمق السعودي في نفس الوقت.