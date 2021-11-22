مصر.. قرار بمنع الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا من الامتحانات

العالم ـ مصر

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن التطعيم ضد كورونا حماية للطالب والمجتمع الجامعي وضمان لاستمرار العملية التعليمية واستكمال العام الدراسي.

وأعلنت جامعة القاهرة، انطلاق امتحانات الميدتيرم للعام الدراسي الحالي وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث بدأت الامتحانات بكليات الجامعة وتستمر حتى 25 نوفمبر الجاري.

ونظمت الجامعة امتحانات الميدتيرم على 4 مجموعات تبدأ من التاسعة صباحا وحتي الرابعة عصرا وذلك لتفادي حالات الزحام والتكدس والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب وطبقا لمعايير الإجراءات الاحترازية.

وانطلقت امتحانات الميدتيرم للعام الدراسي الحالي وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث بدأت الامتحانات بكليات الجامعة وتستمر حتى 25 نوفمبر الجاري.