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تركيا..عملية أمنية جديدة تستهدف حزب العمال الكردستاني

تركيا..عملية أمنية جديدة تستهدف حزب العمال الكردستاني
الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

أطلقت وزارة الداخلية التركية، اليوم الاثنين، عملية أمنية جديدة تستهدف حزب العمال الكردستاني "بي كا كا"، في ولاية بيتليس، شرقي البلاد.

العالم-تركيا

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن العملية التي أطلق عيها "أرن شتاء-7"، انطلقت تحت قيادة قوات حرس الحدود (الجندرما) في بيتليس.

وأوضح البيان أن العملية تتم بمشاركة 680 عنصرا من كافة الوحدات المعنية بمكافحة الإرهاب، بحسب وكالة "الأناضول".

وأكدت الوزارة على استمرار عمليات تطهير المنطقة من الإرهاب، بعزم وإصرار حتى تحييد آخر إرهابي، على حد تعبيرها.

وشرعت وزارة الداخلية في تركيا في سلسلة عمليات "أرن" تستهدف حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية، في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وجاء إطلاق اسم "أرن" على هذه العمليات نسبة إلى الفتى التركي "أرن بلبل"، الذي تتهم تركيا عناصر منظمة "بي كا كا" بقتله في 11 أغسطس/ آب 2017.

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