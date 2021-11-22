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انطلاق تدريبات "العقبة" العسكرية بين مصر والأردن

انطلاق تدريبات
الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

انطلق التدريب العسكري المشترك "العقبة 6" الذي تنفذه القوات المسلحة المصرية والأردنية بالأردن، وسيستمر حتى الثاني من ديسمبر المقبل.

العالم _ الأردن

وينفذ التدريب بمشاركة عناصر من القوات البرية والدفاع الجوى والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات والقوات الخاصة البحرية والأسلحة التخصصية لكلا البلدين.

وتضمنت المرحلة التمهيدية للتدريب عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية للتعرف على الخبرات القتالية وتوحيد المفاهيم بين العناصر المشاركة من الجانبين، كذلك التعرف على الخواص الفنية والتكتيكية للأسلحة والمعدات، واكتساب المهارات الميدانية والتكتيكات الخاصة لتأكيد جاهزية القوات لتنفيذ أعمال قتالية مشتركة.

ويعد هذا التدريب واحدا من أهم التدريبات التى تنفذها القوات المسلحة المصرية والأردنية، ويهدف لتأكيد قدرة وجاهزية العناصر المشاركة على التخطيط والتنسيق والتنفيذ المشترك للمهام التدريبية في التوقيتات المحددة وفي مختلف الظروف.

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