بعد نشر وثيقة.. "قسد" تنفي إطلاق سراح معتقلي "داعش" مقابل المال

العالم-سوريا

وقالت "قسد" في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني: "نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرا كاذبا مرفقا بوثيقة تدعي إطلاق سراح معتقلين لداعش في سجون شمال وشرق سوريا مقابل مبلغ مادي، وعلى الرغم من نفينا المطلق لتلك التقارير وتأكيدنا مسبقا للصحفية التي أعدت التقرير بأن الوثيقة مزورة، إلا أنها وقعت في فخ التزوير والشهادات الكاذبة وأصرت على نشر التقرير مع الوثيقة المزورة"، بحسب البيان.

وقالت "الغارديان" في تقرير نشرته الاثنين، إن "قوات سوريا الديمقراطية المسؤولة عن سجون في شمال شرق سوريا التي تأوي نحو 10 آلاف رجل على صلة بداعش، أفرجت عن سجناء مقابل أموال بموجب مخطط مصالحة".

وبينت الصحيفة أن "نسخة من استمارة الإفراج تظهر أن الرجال السوريين المسجونين دون محاكمة يمكنهم دفع غرامة قدرها 8000 دولار ليتم إطلاق سراحهم، وكجزء من الصفقة يوقع المفرج عنهم تعهدا بعدم الانضمام إلى أي تنظيمات مسلحة وترك أجزاء من شمال وشرق سوريا تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية".

وذكرت أن "حوالي 8000 رجل سوري وعراقي متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش، و2000 أجنبي آخر لم يتم إعادتهم إلى بلادهم، محتجزون في ثلاثة سجون مكتظة تديرها قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا".