الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١
٠٤:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

افتتاح مقر جديد "للقيادة العسكرية الموحّدة" في الرياض

افتتاح مقر جديد
الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

عقد مجلس الدفاع المشترك في مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي، في الرياض اجتماعاً قرر فيه التنسيق في «المجال الدفاعي»، وافتتح مقراً جديداً للقيادة العسكرية الموحدة بالعاصمة السعودية.

العالم-السعودية

كما أفاد مجلس التعاون في بيان له بأن «وزراء الدفاع بدول المجلس عقدوا اجتماع مجلس الدفاع المشترك الثامن عشر برئاسة الفريق عبد الله النعيمي وزير شؤون الدفاع بالبحرين».

وتناول الاجتماع «العديد من مواضيع العمل العسكري المشترك، وتم اتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة بشأنها» حسب البيان دون أي تفاصيل أخرى.

وأظهرت صور للاجتماع نشرها المجلس عبر موقعه الإلكتروني حضور 6 مسؤولين يمثلون دول المجلس وهي: السعودية والكويت وقطر والإمارات وسلطنة عمان والبحرين.

وشارك في الاجتماع نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلما، بالإضافة إلى وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون.

وعقب مشاركته في الاجتماع، قال خالد بن سلمان، عبر حسابه في «تويتر»: «بحثنا أوجه التنسيق والتكامل بين دول المجلس في المجال الدفاعي، بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها».

وشارك الأمين العام للمجلس نايف فلاح مبارك الحجرف في افتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة.

وأشاد الأخير بوجود قوة موحدة لدول المجلس تشمل البر والجو والبحر والدفاع جوي.

وادعى أن هذه القوة الموحدة «تتناسب مع التهديدات التي تحدق بالمنطقة، وتكون رادعة لحماية مواطنيها ومكتسباتها من أي تهديد خارجي يحاول النيل من أمنها واستقرارها» حسب تعبيره.

روابط ذات صلة

القوات اليمنية تقصف أهدافا في الرياض وجدة وأبها بـ14 طائرة مسيرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لبنان يكشف عن استعداد روسي للمشاركة في إعادة إعمار مرفأ بيروت

افتتاح مقر جديد "للقيادة العسكرية الموحّدة" في الرياض

بعد نشر وثيقة.. "قسد" تنفي إطلاق سراح معتقلي "داعش" مقابل المال

انتصار للاسرى.. الفسفوس يعلق إضرابه بعد اتفاق بالإفراج عنه

وزير الدفاع التونسي يثمن دعم الصين لبلاده

الاحتلال يواصل جرائمه من اعتقالات واعتداءات للمستوطنين