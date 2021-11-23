الافراج عن زوجة منفذ عملية القدس

العالم - الاحتلال

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت زوجة الشهيد الذي لقبه الفلسطينيون بفادي القدس على معبر الكرامة اثناء عودتها لمدينة القدس قادمة من العاصمة عمان، ومن ثم حولتها الى مركز تحقيق المسكوبية.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت ابنة الشهيد ابوشخيدم مساء الاثنين للمرة الثانية بعد ان كانت افرجت عنها بعد اعتقالها والتحقيق معها لساعات طويلة الاحد.

وكان الشهيد فادي ابوشخيدم نفذ عملية اطلاق نار فدائية ادت لمقتل مستوطن واصابة اخر بجراح خطيرة وجنديين آخرين بجراح متوسط عند باب السلسلة احد ابواب المسجد الاقصى المبارك صباح أمس، فيما ارتقى شهيدا خلال اشتباكه مع جنود الاحتلال في المنطقة.