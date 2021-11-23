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أمريكا توسع العقوبات ضد روسيا بسبب مشروع "التيار الشمالي 2"

أمريكا توسع العقوبات ضد روسيا بسبب مشروع
الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الإدارة الأمريكية تفرض عقوبات ضد سفينتين روسيتين وشركة واحدة على صلة بروسيا، التي تشارك في تنفيذ مشروع التيار الشمالي 2.

العالم - الأمريكيتان

وجاء في بيان صحفي للوزير، "سيتم تطبيق العقوبات ضد ترانسأدريا ليميتد.. وسفينتها مارلين سيتم تصنيفها كممتلكات خاضعة للحظر".

ولم يسم وزير الخارجية اسم السفينة الثانية التي خضعت للعقوبات الأمريكية.

وأعلنت شركة "نورد ستريم 2 إيه جي"، مشغل خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" الروسي إلى ألمانيا، يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي الانتهاء من ملء السلسلة الأولى من خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" بالغاز التقني، لافتة إلى أنه يجري العمل على ملء السلسلة الثانية.

ويشمل مشروع "التيار الشمالي 2"، مد خط أنابيب غاز بطول نحو 1230 كيلومترا تحت مياه بحر البلطيق، بسعة 55 مليار مترا مكعبا سنويا، وذلك من الساحل الروسي إلى ألمانيا.

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أمريكا توسع العقوبات ضد روسيا بسبب مشروع "التيار الشمالي 2"

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