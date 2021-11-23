الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١
٠٧:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

لليوم الثاني.. قوات الاحتلال تقتحم منزل محافظ القدس

لليوم الثاني.. قوات الاحتلال تقتحم منزل محافظ القدس
الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل محافظ القدس، عضو المجلس الثوري لحركة فتح عدنان غيث في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

العالم - فلسطين

وقال المحافظ غيث في اتصال هاتفي مع "وفا"، إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المنزل صباح اليوم، بذريعة السؤال عن منشورات خاصة بزوجته عبر موقع "فيسبوك".

وأضاف، أن هذا الاقتحام هو الثاني خلال يومين، ويأتي ضمن الهجمة الشرسة التي يتعرض لها أبناء شعبنا في القدس.

وكانت وحدات خاصة تابعة لقوات الاحتلال، قد اقتحمت يوم أمس الإثنين، منزل المحافظ غيث وألقت قنابل صوت داخله، واعتدت عليه وعلى أبنائه وأبناء عمومته بالضرب، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح، كما حطمت محتويات المنزل، واعتقلت ثلاثة من أقاربه، وهم: وليد عادل غيث، والشقيقين ربيع وحمزة نضال غيث، بعد الاعتداء عليهم بوحشية.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جددت في شهر آب/ أغسطس المنصرم القرارات الصادرة بحق المحافظ غيث، والقاضية بمنعه من دخول أراضي الضفة الغربية، والمشاركة في أي اجتماعات أو فعاليات أو تقديم أي مساعدة لأبناء القدس.

كما ينص قرار الاحتلال على منع المحافظ غيث من التحرك أو التواجد داخل مدينة القدس الشرقية متضمنا خارطة طريق تحدد خط سيره داخل الحي الذي يسكن فيه ببلدة سلوان، وقرارا بمنعه من الاتصال والتواصل مع 51 شخصية فلسطينية.

كما أن سلطات الاحتلال منعته من دخول الضفة الغربية 3 سنوات، حيث صدر القرار الأول فور مباشرته عمله عام 2018. كما تعرض خلال هذه الفترة لـ 28 اعتقالا.

روابط ذات صلة

النخالة: عملية الشهيد أبو شخيدم نقطة تحول في تاريخ المقاومة

حزب السوري القومي الاجتماعي يشيد بمنفذ عملية القدس

المتصارعون على خلافة عباس يحجون إلى عاصمة التطبيع

الجهاد الاسلامي تبارك العملية الفدائية البطولية في القدس المحتلة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وصول صحافيين ومدونون مغاربة إلى تل ابيب

إثيوبيا.."أبي أحمد"يتوجه إلى الجبهة لقيادة قواته ضد المتمردين

السودان .."الحرية والتغيير" تنتفض!

بالفيديو.. 100 يوم علی سيطرة طالبان علی افغانستان

تسجيل 556 إصابة جديدة و10 حالات وفاة بكورونا في لبنان

تحالف البرهان وحمدوك.. السودان الى اين..؟