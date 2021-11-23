مسلحون موالون لتركيا يقصفون قريتين بريف حلب الشمالي 

العالم-سوريا

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن عدة قذائف صاروخية ومدفعية مصدرها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته سقطت على الأحياء السكنية في قريتي المالكية وشوارغة بمحيط مدينة عفرين المحتلة بالريف الشمالي لمدينة حلب.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الاعتداءات تسببت بأضرار مادية بممتلكات الأهالي والممتلكات العامة والمحاصيل الزراعية.

واستهدفت قوات الاحتلال التركي ومجموعات إرهابية تعمل بإمرتها أمس بالمدفعية الثقيلة محيط بلدة عين عيسى شمال الرقة والطريق الدولي M4- حلب – الحسكة ما أدى إلى وقوع أضرار في ممتلكات العامة والخاصة وبالأراضي الزراعية.