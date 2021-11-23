من 5 محاور.. الحشد يطلق عملية ضد "داعش" في ديالى + صور

العالم-العراق

وذكر بيان لإعلام الحشد، أن "العملية انطلقت بخمسة محاور اساسية وهي، اللواء الاول والرابع و20 و 23 و24 و 110 بالاشتراك مع صنوف وتشكيلات القيادة وقيادة عمليات الحشد".



وأوضح البيان، أن "هدف العمليات تدمير اوكار داعش ومحاصرة فلوله، مبينا ان العملية تجري بتنسيق عال وإشراف العمليات المشتركة".

وأكد أنه تواصل القطعات المكلفة بالواجب عملياتها مسندة بطيران الجيش وطيران القوة الجوية.

وفي السياق، أكدت هيئة الحشد الشعبي مشاركة مديرية مقاتلة الدروع الهيئة في عمليات تأمين حوض حمرين بديالى.

وتسند الكتيبة الثانية في مديرية مقاتلة الدروع القطعات المشاركة من مفارز سلاحها المباشر والموجه.

وفي إطار العملية تمكنت قوة من اللواء 110 في الحشد الشعبي من العثور على الزوارق التي يستغلها عناصر "داعش" في تحركاتهم ضمن المناطق المحاذية لسلسلة جبال حمرين.