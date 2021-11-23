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العلاقات الإعلامية في حزب الله: الأكاذيب الرخيصة لن تؤثر بتاتًا على صورة المقاومة

العلاقات الإعلامية في حزب الله: الأكاذيب الرخيصة لن تؤثر بتاتًا على صورة المقاومة
الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

اكدت العلاقات الإعلامية في حزب الله، أن جهات مشبوهة دأبت على اختراع أكاذيب وأخبار مزورة نسبتها لقيادات أو جهات في حزب الله، مشددة على أن الأكاذيب الرخيصة لن تؤثر بتاتاً على صورة المقاومة وموقفها الدائم إلى جانب الحق والحقيقة.

العالم-لبنان

تعليقا على الرسائل الكاذبة المنسوبة لرئيس المجلس التنفيذي في حزب الله سماحة السيد هاشم صفي الدين ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج محمد رعد والسيدة زينب قاسم سليماني، اعلنت العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيان ان بعض الجهات المشبوهة دأبت على اختراع أكاذيب واختلاق أخبار ورسائل مزورة لا أساس لها من الصحة، نسبتها إلى قيادات أو جهات في حزب الله بهدف الإساءة والتشويه وتضليل الرأي العام اللبناني والعربي.

ونفت العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيانها نفياً قاطعاً صحة ما نشرته تلك الجهات وما يدور في فلكها من وسائل إعلام ومواقع الكترونية وبعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعت وسائل الإعلام الرصينة والسياسيين والناشطين وعموم جمهور المقاومة ومناصريها على الساحتين اللبنانية والعربية إلى اهمال هذه الشائعات والأكاذيب الرخيصة التي لن تؤثر بتاتاً على صورة المقاومة الناصعة والمشرفة وموقفها الدائم إلى جانب الحق والحقيقة ومقاومة الاحتلال ومقارعة الظلم والظالمين.

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله

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