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ضبط 2.9 طن من المخدرات جنوب شرق وغرب إيران

ضبط 2.9 طن من المخدرات جنوب شرق وغرب إيران
الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد حرس الحدود الإيراني"العميد أحمد علي كودرزي" عن ضبط أكثر من طن و350 كغم من أنواع المخدرات من قبل حرس الحدود بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

العالم - إيران

وأشار العميد كودرزي اليوم الثلاثاء: تمكنت قوات حرس الحدود في هذه المحافظة بدعم استخباراتي ورصد ومراقبة التحركات في المناطق الحدودية وبتخطيط عملياتي دقيق من نصب كمين لهم حيث نجحت في ضبط طن و350 کغم من أنواع المخدرات، كما تم ضبط سيارة ودراجة نارية خلال هذه العملية.

وعلى صعيد متصل أعلن المدعي العام في مدينة كنغان بمحافظة بوشهر جنوب غرب إيران عن ضبط أكثر من 1.5 طن من المخدرات في منزلين سكنيين في المدينة.

وقال أكبر أحمدي في تصريح إعلامي مساء الاثنين إن عمليات الرصد المتواصلة من قبل الدائرة العامة للأمن في محافظة بوشهر جرت على مدى عدة أشهر لإحدى عصابات المخدرات الكبيرة التي نفذت عمليات تهريب شحنات كبيرة من المخدرات إلى المحافظات في عمق البلاد.

وأضاف المدعي العام لمدينة كنغان أنه جرى صباح الأثنين، إعطاء الأوامر للقبض على العصابة المذكورة، التي تم رصدها من قبل كوادر الأمن على مدى أشهر حيث تمكنوا من ضبط شحنة كبيرة من المخدرات زنتها طنا و 530 كغم في منزلين بمدينة كنغان.

وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للقبض على العناصر الرئيسية لعصابة تهريب المخدرات هذه، وهم من مدن جنوب محافظة فارس.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن 3800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال.

ويشير تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 2020 إلى أن إيران قامت بضبط 90 بالمئة من الأفيون و26 بالمئة من الهروين و48 بالمئة من المورفين على صعيد العالم.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها.

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