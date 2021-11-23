العالم - حوادث

ففي الهند لقى شاب حتفه بعد أن صدمه قطار مسرع أثناء تصويره مقطع فيديو "لايف".

وصدم قطار مسرع في الهند شابًا يدعى «سانجو تشوري» يبلغ من العمر 22 عامًا أثناء وقوفه لالتقاط مقطع فيديو على طول طريق للسكك الحديدية.

والمؤسف أن مقطع فيديو وثق لحظة ضرب القطار للشاب "لايف" على حساب صديقه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار ذعر المشاهدين في الهند.

وقع الحادث على خط سكة حديد إيتارسي - ناجبور في الهند، وتأكد أن المتوفى هو أحد سكان قرية بانجارا كالا في الهند حسبما صرح مركز شرطة باتروتا لوكالة PTI على لسان المسئول "ناجيش فيرما".

ووفقا لناجيش: "كان الشاب يصور مقطع فيديو مع صديقه لنشره على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي عندما صدمه فجأة قطار مسرع في منطقة شاراديف بابا".

وقد قامت قوات الطوارئ بنقل الشاب على وجه السرعة إلى المستشفى حيث أعلن الأطباء وفاته فور وصوله.

انتشر مقطع الفيديو الذي التقطه صديقه على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث وثق لحظة اقتراب شور من المسار رغم رؤيته قطار بضائع يقترب مع سائقه، كان بوق القطار يضرب، وفجأة صدم الشاب.