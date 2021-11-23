ليبرمان يسوّق مزاعم جديدة عن النووي الايراني

العالم - الاحتلال

وقال ليبرمان إنّ تلك الخطوة لن تتأثر بالمحادثات الجارية حاليا بين إيران والقوى العالمية الكبرى بشأن اتفاق جديد للحدِ من قدراتها النووية حسبَ تعبيرِه.

وليبرمان هو أحد أعضاء مجلس الوزراء الأمني المصغر برئاسة رئيس الوزراء نفتالي بينيت. وكان يتحدث خلال مؤتمر عن تمويل التخطيط العسكري للكيان المتعلق بإيران.

وفي 2015 وقعت ايران مع الدول الكبرى اتفاقا نوويا يعترف بحقها الكامل في امتلاك الطاقة النووية السلمية، ويرفع عنها اجراءات الحظر الاقتصادي الظالمة، لكن في 2018 انسحبت امريكا بشكل احادي من الاتفاق وذلك بتشجيع من الكيان الاسرائيلي ولمصلحته، وعادة ما يسوق قادة الاحتلال مزاعم عن البرنامج النووي الايراني، لان ايران الداعمة للقضية الفلسطينية ومقاومة الاحتلال تعتبر عدو الكيان الاسرائيلي الاول.