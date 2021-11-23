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اتحاد الشغل التونسي يؤكد تمسكه بكل الاتفاقيات مع الحكومة

اتحاد الشغل التونسي يؤكد تمسكه بكل الاتفاقيات مع الحكومة
الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

 أفاد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي، اليوم الثلاثاء، تمسك المنظمة العمالية الأبرز في البلاد بتفعيل الاتفاقات الموقعة مع الحكومة.

العالم - تونس

وأضاف الشفي في تصريح لجريدة الصباح الصادرة اليوم، أن الاتحاد متمسك بحقوق العمال في انتظار عودة التفاوض والحوار خلال الفترة القادمة.

وأكد المسؤول في اتحاد الشغل إن الهيئة الإدارية للمنظمة التي انعقدت نهاية الأسبوع المنقضي متمسكة بعدم التفريط في أي اتفاق ممضى مع الحكومة مهما كانت التكاليف وبالمفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام والتي تم طرحها مع الحكومة خلال الجلسة الأخيرة.

يشار الى ان الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي عقد لقاءات مع وزراء في الحكومة لتفعيل عدد من الاتفاقيات الاجتماعية والعمالية.

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