الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١
٠٦:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الاردن.. دعوة لمسيرة جماهيرية الجمعة رفضا للاتفاق مع الصهاينة

الاردن.. دعوة لمسيرة جماهيرية الجمعة رفضا للاتفاق مع الصهاينة
الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

دعا الملتقى الوطني لدعم المقاومة للمشاركة في مسيرة جماهيرية حاشد تنديدا بالاتفاقية الاردنية مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.

العالم - الاردن

وأفادت وكالة "عمون" انه من المقرر ان تنطلق المسيرة الجماهيرية أمام المسجد الحسيني وبعد صلاة الجمعة المقبلة مباشرة.

وتاتي دعوة "الملتقى الوطني لدعم المقاومة" رفضا للاتفاقية التي وقعتها الحكومة مع العدو الصهيوني تحت عنوان "الماء مقابل الكهرباء".

وكانت نقابة المهندسين الأردنيين قد أدانت في وقت سابق، كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل ومنها ما اعلن عن نوايا اتفاق ثلاثي بين الاردن والامارات والكيان الاسرائيلي، حيث استنكرت النقابة في بيان لها، ما أعلن من "نوايا" عامة بين الأردن والكيان الصهيوني، حول البدء بدراسات جدوى لمشاريع طاقة ومياه مشتركة أمس الإثنين، ضمن معرض دولي، معتبرة ذلك يشكل مساسا للسيادة الوطنية الأردنية وتنكّرا لمركزية القضية الفلسطينية والعداء الأبدي للصهيونية في وجدان الشعب الأردني.

روابط ذات صلة

نقابة المهندسين الأردنيين تدين الاتفاق مع الاحتلال

الاردن ينشر نص بنود إتفاق 'الطاقة مقابل المياه' مع الكيان الاسرائيلي

مسؤول امني اسرائيلي يزور الاردن دون اعلان مسبق

تفاعل رواد التواصل مع طلاب جامعة الاردن الرافضين للتطبيع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. موقف الشارع السوداني من اتفاق الشراكة الجديد بين البرهان وحمدوك

الرئيس السوري يبعث ببرقية الى الرئيس اللبناني بمناسبة ذكرى الاستقلال

بالفيديو.. هكذا ينتقم الاحتلال من الشهيد أبو شخيدم منفّذ عملية باب السلسلة

وزير الخاجية الايراني: جاهزون وجادون للتوصل إلى اتفاق جيد وفوري

عملية القدس.. الرسائل والأهداف

مجلس النواب اليمني يحذر من التحركات المشبوهة للمبعوثين الأممي والأمريكي