الاردن.. دعوة لمسيرة جماهيرية الجمعة رفضا للاتفاق مع الصهاينة

العالم - الاردن

وأفادت وكالة "عمون" انه من المقرر ان تنطلق المسيرة الجماهيرية أمام المسجد الحسيني وبعد صلاة الجمعة المقبلة مباشرة.

وتاتي دعوة "الملتقى الوطني لدعم المقاومة" رفضا للاتفاقية التي وقعتها الحكومة مع العدو الصهيوني تحت عنوان "الماء مقابل الكهرباء".



وكانت نقابة المهندسين الأردنيين قد أدانت في وقت سابق، كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل ومنها ما اعلن عن نوايا اتفاق ثلاثي بين الاردن والامارات والكيان الاسرائيلي، حيث استنكرت النقابة في بيان لها، ما أعلن من "نوايا" عامة بين الأردن والكيان الصهيوني، حول البدء بدراسات جدوى لمشاريع طاقة ومياه مشتركة أمس الإثنين، ضمن معرض دولي، معتبرة ذلك يشكل مساسا للسيادة الوطنية الأردنية وتنكّرا لمركزية القضية الفلسطينية والعداء الأبدي للصهيونية في وجدان الشعب الأردني.