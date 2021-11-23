رئيس الاحتلال يدعو بريطانيا لتكون 'صارمة' بالمباحثات النووية مع إيران

العالم - الاحتلال

وحسب موقع "روسيا اليوم" قال هرتصوغ خلال لقائه رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون في مقر إقامته بلندن: ان "إسرائيل تتوقع من حلفائها أن يكونوا أقوياء مع إيران"، زاعما أن "ايران تستغل المحادثات لمواصلة سعيها لامتلاك قدرة نووية غير مشروعة" حسب وصفه.

وتابع "موجها كلامه جونسون": "بينما تدخل في مفاوضاتك مع مجموعة (5 +1) بشأن الوضع النووي الإيراني، فإننا نتطلع إلى أن يكون حلفاؤنا في المجموعة أقسى ما يمكن".

يذكر ان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، كان قد التقى مساء اليوم بوزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان الذي أكد خلال الاجتماع الإرادة الجادة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتواصل البناء مع الوكالة في إطار اتفاقية الضمانات، معربا عن أمله في أن تتمخض زيارة غروسي عن تعزيز الثقة والتعاون المتبادلين بشكل أكبر، وشدد على أهمية عمل الوكالة الفني والمهني والحيادي، وضرورة تجاهلها الضغوط السياسية الخارجية.

من جانبه المدير العام للوكالة وضمن تأكيده على عمل الوكالة الفني والمهني والحيادي، اعتبر زيارته بأنها علامة على الرغبة في الحديث والفهم المتقابل من أجل حلحلة القضايا وتعزيز التعاون مع جمهورية إيران الإسلامية، معلنا استعداد الوكالة لحل القضايا المتبقية، خلال الأشهر المقبلة وذلك بالتعاون الوثيق مع جمهورية إيران الإسلامية.

وفي وقت سابق اليوم جدد غروسي تأكيده لرئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد اسلامي على انه "لم ير أي انحراف في برنامج إيران النووي وأن إيران تمارس أنشطتها النووية وفقا للمعاهدات والقواعد".