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بالفيديو..مراسل العالم يكشف تفاصيل العدوان الاسرائيلي على حمص

الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في سوريا، عن إستشهاد مدنييين وإصابة سبعة آخرين من بينهم ستة جنود جراء العدوان الاسرائيلي فجر اليوم على جنوب غرب مدينة حمص بالمنطقة الوسطى في سوريا.

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم ان الدفاعات الجوية السورية تصدت الى ستة صواريخ معادية،وصلت شظاياها الى مشارف مدينة حمص مما ادت الى استشهاد مدينيين واصابة اخرين.

وتابع مراسل العالم، ان الاهداف المعادية، اصابت مواقع عسكرية سورية، مما ادت الى اصابة الجنود في هذه المواقع.

واشار مراسل العالم الى ان هذا ليس العدوان الاول الذي يشنه الاحتلال الاسرائيلي مستهدفاً فيه المنطقى الوسطى التي تقع مابين مدينة حمص والحدود اللبنانية.

واوضح مراسلنا، ان هناك خط نظر اقل من 20 كيلومتر يتصل مابين الحدود اللبنانية ومدينة حمص،وهذا القرب الجغرافي الكبير،يجعل المدينة الوسطى في مدينة حمص ان تكون هدفاً للعدوان ومنطلقاً للعدوان الاسرائيلي على الاراضي السورية.

ودوت صافرات الانذار في مدينة حمص فجر اليوم بعد العدوان الاسرائيلي على جنوب غرب المدينة من اجل منع المواطنيين من التحرك خلال فترة التصدي لهذا العدوان من قبل الدفاعات الجوية السورية.

هذا وقد نفذ الاحتلال الاسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ انطلاقا من الأجواء اللبنانية، مستهدفا مواقع عسكرية في محيط حمص من الجهة الجنوبية الغربية، وأدى العدوان الى وقوع خسائر مادية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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