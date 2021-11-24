السعودية ترتكب اخر جرائمها في اليمن قبل نهاية الحرب

العالم - خاص بالعالم

وقال ناجي صفا في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان معركة مأرب وصلت الی شبه خواتيمها وهذا سيسبب تداعيات سياسية للسعودية.

وأضاف ان معركة مأرب تعتبر أخر المعارك الهامة في اليمن وفشل السعودية في هذا العدوان سيمثل انفراط عقد المسبحة.

وبيّن صفا ان تحالف العدوان يعلم بهذه المسألة ولذلك يحاول تأخير حسم هذه المعركة أو تأجيلها وما قصف صنعاء العشوائي الا احدی هذه المحاولات.

واعتبر ان قصف صنعاء العشوائي يستهدف المدنيين وهذا يثبت ان بنك الاهداف السعودي قد فرغ وانتهی.

وأكد ان قصف صنعاء يأتي من أجل إلهاء اليمنيين وتأخير سقوط مأرب.