ما توقيت ودلالة اعلان النظام البحريني بالقبض على خلايا ارهابية؟

كما يتطرق البرنامج كذلك الى بنية النظام البحريني من وجهة نظر منظمة حقوقية دولية.

واكد رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان باقر درويش ضيف الحلقة، انه لو امكن احصاء عدد الخلايا الامنية التي تعلن عنها السلطات الرسمية بين فترة واخرى بالقبض على عناصرها، نجد ان ارقام هذه الخلايا وعدد الضحايا الذين يتم الزج والتشهير بهم كبير جداً، فضلاً عن تشابه الاتهامات وطبيعة بعض الادلة المزعومة التي تستخدم ضدهم، مشيراً الى ان المعارضة البحرينية قد اعتادت على مثل هذا الاسلوب بافتعال بث هذه المسرحيات الامنية في هذا التوقيت وبالتزامن مع انعقاد حوار المنامة يوم الجمعة الماضية.

واوضح درويش ان السلطة دوماً من خلال هذه الاعلانات تريد ان ترسل رسائل بانها تمسك بزمام الامور وانها كما تدعي تعيش تهديدا خارجيا وتربط هذا الموضوع بالجمهورية الاسلامية الايرانية، معتبراً انه لم امكن اجراء تحقيق جدي في هذا الامر لامكن تبيين حقيقة مدى وحشية تعذيب المعتقلين في سجون النظام البحريني.

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