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روسيا تدعو لضبط النفس فى ليبيا قبل الانتخابات الرئاسية

روسيا تدعو لضبط النفس فى ليبيا قبل الانتخابات الرئاسية
الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

قال نائب مبعوث روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة جينادي كوزمين، إن بلاده تدعو جميع أطراف النزاع في ليبيا إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس حتى يتمكن الشعب الليبي من ممارسة حقه المشروع في الانتخاب والترشح.

العالم - أفريقيا

وقال كوزمين -في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، وفق ما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الأربعاء- إنه: "من المقرر إجراء الانتخابات العامة في ليبيا في 24 ديسمبر القادم، ندعو جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس من أجل السماح للشعب الليبي الذي طالت معاناته بممارسة حقه المشروع في التصويت والانتخاب".

وتابع كوزمين قائلا: "أما بالنسبة للسكان المدنيين، الذين حاول أصحاب النفوذ من الناتو حمايتهم، فقد كان عليهم المرور عبر أهوال الحرب الأهلية الشاملة والفوضى المطلقة الكاملة والدمار.

وتنطلق الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر المقبل، وكانت المفوضية الليبية العليا للانتخابات، قد أعلنت فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والنيابية اعتبارا من /الإثنين/ الموافق الثامن من نوفمبر الجاري.

وأوضحت أنها ستواصل تلقي طلبات المترشحين لانتخابات الرئاسة حتى 22 نوفمبر الجاري، بينما ستواصل استقبال طلبات المرشحين للانتخابات النيابية حتى 7 ديسمبر المقبل.

ولا تزال خلافات الأطراف الليبية حول صياغة مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تشكل تهديدًا للعملية الانتخابية في ليبيا.

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