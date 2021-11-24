دعوات استيطانية لتكثيف اقتحام الأقصى بعيد "الحانوكاة"

العالم - فلسطين



وتأتي دعوات مضاعفة اقتحام المستوطنين للأقصى بمناسبة ما يسمى عيد الأنوار "الحانوكاة"، والذي يحتفل فيه اليهود وفق زعمهم لـ"إحياء ذكرى تدشين المعبد الثاني في القدس".



وأطلق الشيخ عكرمة صبري -خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس- نداءً لكل الفلسطينيين لشد الرحال للأقصى؛ لإعماره والدفاع عنه وصد أي إجراء متوقع من المستوطنين بحق المسجد.



وقال الشيخ صبري: إن الاحتلال حوّل مدينة القدس لثكنة عسكرية منذ الأحد الماضي، وصعّد من التضييق على الأهالي تصعيدًا استفزازيًّا.



وأوضح أن الاحتلال شدد الحصار على المسجد الأقصى، وشدد من عمليات التفتيش للمصلين، في الوقت الذي فتح المجال لليهود ليصولوا ويجولوا في الأقصى المبارك.



ولفت خطيب الأقصى إلى أن الاقتحامات تزداد وتيرتها للتأكيد على طمع الاحتلال في الأقصى، ومحاولة الهيمنة وفرض السيادة عليه تدريجيًّا.



وقال: إن ما يجرى يعني أن الاحتلال ماضٍ في سياسته على المستوى الرسمي والسياسي، وليس على مستوى الجماعات الاستيطانية فقط.



وجدد الشيخ عكرمة رفض هذه الإجراءات الاحتلالية محملاً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي إجراء يمس الأقصى المبارك.