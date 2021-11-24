برهم صالح مغردا: ‏التوترات في السليمانية مؤسفة ومرفوضة

العالم - العراق

وقال صالح في تغريدة عبر "تويتر"، ان التوترات التي شهدتها السليمانية مؤسفة ومرفوضة، مؤكدا ان التظاهر السلمي للطلبة حق دستوري مكفول، والاخلال بالأمن العام والعنف ضد المدنيين امر مدان.

واضاف ان واجب قوات الامن حماية المتظاهرين والامن العام، وعلينا جميعا العمل من اجل حماية السلم الاهلي،والممتلكات العامة وتامين حق المواطن في حياة حرة كريمة.

هذا واقدم عدد من المتظاهرين في السليمانية، اليوم الأربعاء، على حرق مبنى مقر حركة التغيير.

وذكر المصدر، ان، متظاهرين في السليمانية اضرموا النار في مقر مبنى حركة التغيير". وأضاف ان "السليمانية تشهد مواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية وسط مركز المحافظة".