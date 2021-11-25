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انتخاب اللواء الإماراتي أحمد الريسي المتهم بممارسات تعذيب رئيساً للإنتربول

انتخاب اللواء الإماراتي أحمد الريسي المتهم بممارسات تعذيب رئيساً للإنتربول
الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

انتُخب الخميس في اسطنبول اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي المتّهم في فرنسا وتركيا بممارسات تعذيب، رئيسا للإنتربول، وفق ما أعلنت المنظمة.

العالم - الإمارات

وقالت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) عبر “تويتر”: “انتُخب السيد أحمد ناصر الريسي رئيسا”.

غير أن عددا من المنظمات الحقوقية والنواب الأوروبيين عارضوا انتخاب الريسي، معتبرين أن ذلك سيمسّ بمهمة الإنتربول.

ومنصب الرئيس فخري، فيما يتولى تسيير الأعمال الأمين العام للمنظمة. غير أن عددًا من المنظمات الحقوقية والنواب الأوروبيين عارضوا انتخاب الريسي، معتبرين أن ذلك سيمسّ بمهمة الإنتربول.

وفي بداية الشهر الماضي، قُدمت شكوى جديدة بتهمة "التعذيب"، في فرنسا من قبل محامي اثنين من المدّعين البريطانيين ضد الريسي.

ورفعت هذه الشكوى الجنائية أمام المحكمة المتخصصة في مكافحة الجرائم ضد الإنسانية لدى نيابة باريس، من قبل ماثيو هيدجز وعلي عيسى أحمد، كما أعلن محاميهما، رودني ديكسون، في مؤتمر صحافي عقده في ليون حينها.

وتستهدف الشكوى، التي جاءت بعد خطوة مماثلة في بريطانيا لم تؤت ثمارها، الريسي، المكلف بإدارة القوات الأمنية في الإمارات.

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